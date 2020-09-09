Количество заражений за весь период пандемии достигло 27 736 107 человек, 20 001 669 вылечились, 907 555 скончались.
Количество новых заражений по миру достигло 27 736 107 человек
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2020. Среда 08:00
За прошедшие 24 часа коронавирус выявлен у 486 799 тысяч человек по всей планете.
Последнее от Мадина
- Доходы республики Дагестан в этом году увеличились на 34%
- Специалиста минстроя Дагестана подозревают в служебном подлоге
- Ситуация с коронавирусом в Дагестане остается сложной и нестабильной
- Япония: Вирусы играют решающую роль в эволюции и выживании вида
- Единороссы посетили школу-интернат для глухих и слабослышащих детей в Махачкале