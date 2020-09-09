ЗАМАНА - Количество новых заражений по миру достигло 27 736 107 человек

Количество новых заражений по миру достигло 27 736 107 человек

Автор
09 сентября, 2020. Среда 08:00
Количество новых заражений по миру достигло 27 736 107 человек

За прошедшие 24 часа коронавирус выявлен у 486 799 тысяч человек по всей планете.

Количество новых заражений по миру достигло 27 736 107 человек
Общество

Количество заражений за весь период пандемии достигло 27 736 107 человек, 20 001 669 вылечились, 907 555 скончались.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top