Репортаж подготовлен РГВК "Дагестан".
Ситуация с коронавирусом в Дагестане остается сложной и нестабильной
- Автор Мадина
- 09 сентября, 2020. Среда 00:37
Коронавирусная обстановка в Дагестане все еще сложная и нестабильная, передает Министерство здравоохранения республики.
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