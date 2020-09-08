Единороссы поговорили с педагогами школы, осмотрели условия интерната, узнали о нуждах и проблемах школы. Они поздравили детей с новым учебным годом, пожелали им успехов во всем и подарили школьные формы, канцелярские принадлежности, электрические сушилки для рук и организовали для них праздничный обед.
Единороссы посетили школу-интернат для глухих и слабослышащих детей в Махачкале
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 17:00
Сотрудники махачкалинского местного отделения «Единой России» приехали с визитом в школу-интернат для глухих и слабослышащих детей, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ДРО партии.
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