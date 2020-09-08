Уточняют, что Ефремов может рассчитывать на УДО через 2 года и 2 месяца. Тогда он сможет просить о смягчении своего приговора.
Раскрыта перспектива Ефремова на досрочное освобождение
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 16:10
Артист Михаил Ефремов, который приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за смертельную аварию на Садовом кольце, в перспективе может надеяться на условно-досрочное освобождение (УДО), пишет "Лента.ру", ссылаясь на информацию в правоохранительных органах.
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