Раскрыта перспектива Ефремова на досрочное освобождение

Артист Михаил Ефремов, который приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за смертельную аварию на Садовом кольце, в перспективе может надеяться на условно-досрочное освобождение (УДО), пишет "Лента.ру", ссылаясь на информацию в правоохранительных органах.