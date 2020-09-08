Всего за время эпидемии было выявлено 11598 заражений, 10025 вылечились, 512 человек скончались.
Коронавирус: оперативная обстановка
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 15:29
В Дагестане за сутки было выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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