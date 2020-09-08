Инициатива провести данное мероприятия была проявлена Председателем Народного Собрания региона Хизри Шихсаидовым, который отметил, что при жизни великий поэт во всем делился со своей женой. Возложение было приурочено к 97-летию со дня рождения дагестанского поэта.
Хизри Шихсаидов почтил память народного поэта Расула Гамзатова
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 15:21
Сегодня, 8 сентября, прошло возложение цветов к памятникам Расула Гамзатова и его жены Патимат, пишет РИА Дагестан.
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