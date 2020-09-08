ЗАМАНА - Хизри Шихсаидов почтил память народного поэта Расула Гамзатова

Хизри Шихсаидов почтил память народного поэта Расула Гамзатова

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08 сентября, 2020. Вторник 15:21
Хизри Шихсаидов почтил память народного поэта Расула Гамзатова

Сегодня, 8 сентября, прошло возложение цветов к памятникам Расула Гамзатова и его жены Патимат, пишет РИА Дагестан.

Хизри Шихсаидов почтил память народного поэта Расула Гамзатова
Общество

Инициатива провести данное мероприятия была проявлена Председателем Народного Собрания региона Хизри Шихсаидовым, который отметил, что при жизни великий поэт во всем делился со своей женой. Возложение было приурочено к 97-летию со дня рождения дагестанского поэта. 

 

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