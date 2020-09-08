ЗАМАНА - Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце

Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце

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08 сентября, 2020. Вторник 13:10
Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце

Артист Михаил Ефремов, который виновен в смертельной аварии на Садовом кольце в центре Москвы, получил 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет "Лента.ру".

Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце
Общество

Актера признали виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение гражданином, который находится за рулем автомобиля, правил дорожного движения, совершенное в пьяном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного Кодекса России.

 

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