Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце

Автор Мадина

Артист Михаил Ефремов, который виновен в смертельной аварии на Садовом кольце в центре Москвы, получил 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет "Лента.ру".