Актера признали виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение гражданином, который находится за рулем автомобиля, правил дорожного движения, совершенное в пьяном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного Кодекса России.
Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 13:10
Артист Михаил Ефремов, который виновен в смертельной аварии на Садовом кольце в центре Москвы, получил 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет "Лента.ру".
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