Впервые в истории конкурса «Лидеры России» четверо дагестанцев стали победителями
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 13:10
Впервые в истории конкурса «Лидеры России» 4 человека из Дагестана стали победителями.
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Дорогие друзья, мы очень рады поделиться с вами своей радостью - впервые в истории конкурса @leaders_of_russia четверо дагестанцев стали победителями сложнейшего конкурса, трое из них являются победителями конкурса управленцев «Мой Дагестан», организованный @rsv.ru по инициативе Главы Республики Дагестан Владимира Абдуалиевича Васильева @agiprd. Наши победители - наша гордость: Патимат Омарова, Вагаб Абдулхамидов, Хаджимурад Абашилов и Алихан Аварский. @leaders_of_russia
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