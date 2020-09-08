Камил Саидов поприветствовал участников семинара и выступил с обращением, в котором подчеркнул основную цель совещания – обмен опытом и нахождение способов развития политики молодежи. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане стартовал окружной семинар-совещание для лидеров молодежной политики СКФО
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 11:43
7 сентября в Дагестане, на базе бизнес-отеля «Сарыкум» в поселке Тюбе Кумторкалинского района, было проведено открытие окружного семинара-собрания для сотрудников органов власти, которые отвечают за реализацию молодежной политики в Северо-Кавказском федеральном округе.
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