За последние 24 часа в Москве выявлено 695 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в городе было выявлено 267 742 заражений.
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 10:56
В РФ за прошедшие 24 часа зафиксировали 5099 новых случаев заражения коронавирусом в 83 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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