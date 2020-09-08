Лицей принимает детей 8-9 классов. Чтобы поступить, нужно с 30 августа по 10 сентября сдать текст на навыки логически мыслить на сайте лицея, а затем пройти собеседование с сотрудником проекта. Обучение идет 2 года. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане продолжается набор в Яндекс.Лицей
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 10:47
В Дагестане идет набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные очные курсы по программированию для подростков от одной из самых больших IT-компаний России.
Последнее от Мадина
- В Дагестане стартовал окружной семинар-совещание для лидеров молодежной политики СКФО
- В Дагестане стартовал окружной семинар-совещание для лидеров молодежной политики СКФО
- Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
- В Дагестане продолжается набор в Яндекс.Лицей
- В Дагестане лидеры молодежной политики СКФО встретятся на ежегодном Окружном семинаре-совещании