В Дагестане идет набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные очные курсы по программированию для подростков от одной из самых больших IT-компаний России.

Лицей принимает детей 8-9 классов. Чтобы поступить, нужно с 30 августа по 10 сентября сдать текст на навыки логически мыслить на сайте лицея, а затем пройти собеседование с сотрудником проекта. Обучение идет 2 года. Подробнее можно прочитать тут.