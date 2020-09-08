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Владимир Васильев поздравил финансистов Дагестана с профессиональным праздником
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 09:59
Лидер РД Владимир Васильев поздравил сотрудников и ветеранов финансовой области Дагестана с профессиональным праздником – Днем финансиста, пишет РИА "Дагестан"
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