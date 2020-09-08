ЗАМАНА - Коронавирус: последние новости 8 сентября

Коронавирус: последние новости 8 сентября

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08 сентября, 2020. Вторник 09:54
Коронавирус: последние новости 8 сентября

Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло больше 27 миллионов, за последние сутки прибавилось 266 тысяч заражений.

Коронавирус: последние новости 8 сентября
Общество

Всего за время эпидемии зафиксировано 27 032 617 заражений, скончались 881 464 пациента, пишут на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Самое большое число заражений коронавирусом в Северной и Южной Америке – 14 117 712, на 2-е место вышла Азия – 4 787 009, Европа перешла на 3-е место – 4 508 390.

 

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