Всего за время эпидемии зафиксировано 27 032 617 заражений, скончались 881 464 пациента, пишут на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Самое большое число заражений коронавирусом в Северной и Южной Америке – 14 117 712, на 2-е место вышла Азия – 4 787 009, Европа перешла на 3-е место – 4 508 390.
Коронавирус: последние новости 8 сентября
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 09:54
Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло больше 27 миллионов, за последние сутки прибавилось 266 тысяч заражений.
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