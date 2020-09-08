В Каякентском районе построят учебный комплекс на 320 мест
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 09:48
В Дагестане в оздоровительно-образовательном центре круглогодичной работы «Солнечный берег» будет проведен масштабный ремонт.
Как пишет пресс-служба Министерства образования и науки региона, на территории центра к 2023 году построят современный учебный комплекс на 320 мест.
Строительство комплекса начнется уже в 2021 году. Кроме главного корпуса на территории лагеря будут построены и 2 больших спальных дома для удобной жизни детей в сменах. Строительство уже согласовано и одобрено правительством региона.
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