ЗАМАНА - В Каякентском районе построят учебный комплекс на 320 мест

В Каякентском районе построят учебный комплекс на 320 мест

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08 сентября, 2020. Вторник 09:48
В Каякентском районе построят учебный комплекс на 320 мест

В Дагестане в оздоровительно-образовательном центре круглогодичной работы «Солнечный берег» будет проведен масштабный ремонт. 

В Каякентском районе построят учебный комплекс на 320 мест
Общество

 Как пишет пресс-служба Министерства образования и науки региона, на территории центра к 2023 году построят современный учебный комплекс на 320 мест.

Строительство комплекса начнется уже в 2021 году. Кроме главного корпуса на территории лагеря будут построены и 2 больших спальных дома для удобной жизни детей в сменах. Строительство уже согласовано и одобрено правительством региона.

 

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