В Дагестане в оздоровительно-образовательном центре круглогодичной работы «Солнечный берег» будет проведен масштабный ремонт.

Как пишет пресс-служба Министерства образования и науки региона, на территории центра к 2023 году построят современный учебный комплекс на 320 мест.

Строительство комплекса начнется уже в 2021 году. Кроме главного корпуса на территории лагеря будут построены и 2 больших спальных дома для удобной жизни детей в сменах. Строительство уже согласовано и одобрено правительством региона.