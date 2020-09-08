Руководители Минздрава и Роспотребнадзора в Дагестане сделали прививку

Сообщают, что в Дагестане начата масштабная вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Первыми, кто ее попробовал на себе были руководитель министерства здравоохранения региона Джамалутдин Гаджиибрагимов и главный санитарный врач РД Николай Попов.