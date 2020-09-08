Препараты распределены по районам Дагестана. Врачи отмечают, что прививаясь, зараженный вирусными инфекциями гражданин легко переносит болезнь.
Руководители Минздрава и Роспотребнадзора в Дагестане сделали прививку
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 09:35
Сообщают, что в Дагестане начата масштабная вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Первыми, кто ее попробовал на себе были руководитель министерства здравоохранения региона Джамалутдин Гаджиибрагимов и главный санитарный врач РД Николай Попов.
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