ЗАМАНА - Руководители Минздрава и Роспотребнадзора в Дагестане сделали прививку

Руководители Минздрава и Роспотребнадзора в Дагестане сделали прививку

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08 сентября, 2020. Вторник 09:35
Руководители Минздрава и Роспотребнадзора в Дагестане сделали прививку

Сообщают, что в Дагестане начата масштабная вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Первыми, кто ее попробовал на себе были руководитель министерства здравоохранения региона Джамалутдин Гаджиибрагимов и главный санитарный врач РД Николай Попов.

Руководители Минздрава и Роспотребнадзора в Дагестане сделали прививку
Общество

Препараты распределены по районам Дагестана. Врачи отмечают, что прививаясь, зараженный вирусными инфекциями гражданин легко переносит болезнь.

 

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