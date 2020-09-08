ЗАМАНА - Легкие у переболевших коронавирусом восстановятся за 12 недель

Легкие у переболевших коронавирусом восстановятся за 12 недель

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08 сентября, 2020. Вторник 00:13
Легкие у переболевших коронавирусом восстановятся за 12 недель

Обнаружилось, что люди с коронавирусом, которые не лечились в госпитале, страдали от разных нарушений в легких даже через 3 месяца после выписки. Такое состояние улучшается в течение 6 недель.

Легкие у переболевших коронавирусом восстановятся за 12 недель
Общество

Как пишет ToDay News Ufa, пациенты, попавшие в госпиталь из-за коронавируса, целых 3 месяца после выписки чувствовали себя плохо. Обычно уже через 6 недель состояние нормализуется, но было замечено, что многие продолжают испытывать одышку и кашель. Ученые из Австралии организовали эксперимент. Они попросили несколько человек посетить врача через 6, 12 и 24 недели после выписки из больницы. Во время самого первого осмотра у половины из волонтеров не было обнаружено никаких иных симптомов, кроме одышки и кашля. КТ-сканирование выявило у 89% человек повреждения легких. К следующему приему у многих симптомы стали лучше, но больше чем у 50% было выявлено нарушение легких. Подводить результаты эксперимента через 24 недели пока рано, заявляют ученые. Обнаружилось, что коронавирус остается в организме на более долгий срок, но со временем он приходит в изначальное состояние.

 

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