ЗАМАНА - В Дагестане студентами медвуза впервые стали граждане Гаити

В Дагестане студентами медвуза впервые стали граждане Гаити

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07 сентября, 2020. Понедельник 16:46
В Дагестане студентами медвуза впервые стали граждане Гаити

В 2020 году больше 20 иностранцев поступили в ДГМУ, впервые в академии будут учиться граждане Гаити. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ректора учреждения Сулеймана Маммаева.  

В Дагестане студентами медвуза впервые стали граждане Гаити
Общество

Как рассказал ректор, в этом учебном году в ДГМУ поступили 25 иностранцев, в числе которых и граждане Гаити.

Маммаев также уточнил, что приемная комиссия для иностранцев в ДГМУ будет функционировать до конца октября, так как из-за эпидемии выпускные экзамены в школах множества стран были перенесены на сентябрь.

 

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