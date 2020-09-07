В 2020 году больше 20 иностранцев поступили в ДГМУ, впервые в академии будут учиться граждане Гаити. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ректора учреждения Сулеймана Маммаева.

Как рассказал ректор, в этом учебном году в ДГМУ поступили 25 иностранцев, в числе которых и граждане Гаити.

Маммаев также уточнил, что приемная комиссия для иностранцев в ДГМУ будет функционировать до конца октября, так как из-за эпидемии выпускные экзамены в школах множества стран были перенесены на сентябрь.