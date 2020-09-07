Уточняют, что для качественного урожая экспертами было оценено качество и состояние посевного материала.
Специалисты проверили примерно 4,4 тысячи тонн семян.
В Дагестане началась посевная кампания озимых культур. Запланировано засеять данным видом культуры 95,5 тысячи гектаров земель, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Россельхозцентра региона.
Уточняют, что для качественного урожая экспертами было оценено качество и состояние посевного материала.
Специалисты проверили примерно 4,4 тысячи тонн семян.
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