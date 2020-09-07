ЗАМАНА - Россельхозцентр по Дагестану изучил качество семян под озимый урожай

Россельхозцентр по Дагестану изучил качество семян под озимый урожай

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07 сентября, 2020. Понедельник 17:00
Россельхозцентр по Дагестану изучил качество семян под озимый урожай

В Дагестане началась посевная кампания озимых культур. Запланировано засеять данным видом культуры 95,5 тысячи гектаров земель, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Россельхозцентра региона.

Россельхозцентр по Дагестану изучил качество семян под озимый урожай
Общество

Уточняют, что для качественного урожая экспертами было оценено качество и состояние посевного материала.

Специалисты проверили примерно 4,4 тысячи тонн семян. 

 

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