На момент 13:02 по мск курс европейской валюты в моменте дошел до 90,1 рубля.
Курс евро взлетел выше 90 рублей
- Автор Мадина
- 07 сентября, 2020. Понедельник 16:02
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, демонстрируют сведения торгов на Московской бирже сегодня, 7 сентября.
Последнее от Мадина
- Минтруд Дагестана предоставил грантовые средства детям с ОВЗ
- Туристы сравнили отдых в Алтае, Дагестане и на Байкале
- Проект ОНФ «Регион заботы» передал кислородные концентраторы городской клинической больнице Махачкалы
- Бесплатное горячее питание
- Сезонные простуды оказались способны ослабить вирусы гриппа