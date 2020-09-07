ЗАМАНА - Минтруд Дагестана предоставил грантовые средства детям с ОВЗ

Минтруд Дагестана предоставил грантовые средства детям с ОВЗ

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07 сентября, 2020. Понедельник 15:27
Минтруд Дагестана предоставил грантовые средства детям с ОВЗ

На площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Лотос» в Карабудахкентском районе прошло открытие интенсива по реабилитации детей с ОВЗ, пишет РИА "Дагестан".

Минтруд Дагестана предоставил грантовые средства детям с ОВЗ
Общество

Как пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства труда региона, оказание таких услуг стало возможным благодаря гранту от министерства.  Так, для детей обеспечили все условия реабилитации, например, иппотерапия, арт-терапия, упражнения сенсорной интеграции и анималотерапии. Сейчас курс реабилитации проходят 10 дагестанских детей.

 

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