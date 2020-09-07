Как пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства труда региона, оказание таких услуг стало возможным благодаря гранту от министерства. Так, для детей обеспечили все условия реабилитации, например, иппотерапия, арт-терапия, упражнения сенсорной интеграции и анималотерапии. Сейчас курс реабилитации проходят 10 дагестанских детей.
Минтруд Дагестана предоставил грантовые средства детям с ОВЗ
- Автор Мадина
- 07 сентября, 2020. Понедельник 15:27
На площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Лотос» в Карабудахкентском районе прошло открытие интенсива по реабилитации детей с ОВЗ, пишет РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- Туристы сравнили отдых в Алтае, Дагестане и на Байкале
- Проект ОНФ «Регион заботы» передал кислородные концентраторы городской клинической больнице Махачкалы
- Бесплатное горячее питание
- Сезонные простуды оказались способны ослабить вирусы гриппа
- Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России