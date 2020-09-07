Дагестан получит на эту задачу примерно 630 миллионов рублей.
Бесплатное горячее питание
- Автор Мадина
- 07 сентября, 2020. Понедельник 15:07
С 2020 года бесплатное горячее питание получают примерно 200 тысяч дагестанских учеников школ.
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