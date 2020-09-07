Данное предположение ученые подтвердили исследованием, в процессе которого изучили сведения 13 000 пациентов. Исследователи обнаружили, что пациенты, которые заразились риновирусном, были не подвержены заражению гриппом. Ученые осуществили эксперимент, в котором заразили дыхательные органы, которые были выращены из стволовых клеток, возбудителями обеих болезней. В итоге риновирус начал вырабатывать интерферон, который обезвреживает клетки гриппа. Как считают специалисты, такие открытия помогут им в исследовании влияния сезонных заболеваний на коронавирус.
Сезонные простуды оказались способны ослабить вирусы гриппа
- Автор Мадина
- 07 сентября, 2020. Понедельник 14:29
Исследователи из Йельского университета (США) обнаружили положительный фактор для человека, который болеет простудой. Они рассказали, что это помогает организму не заболеть гриппом.
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