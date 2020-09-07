Сезонные простуды оказались способны ослабить вирусы гриппа

Исследователи из Йельского университета (США) обнаружили положительный фактор для человека, который болеет простудой. Они рассказали, что это помогает организму не заболеть гриппом.

Данное предположение ученые подтвердили исследованием, в процессе которого изучили сведения 13 000 пациентов. Исследователи обнаружили, что пациенты, которые заразились риновирусном, были не подвержены заражению гриппом. Ученые осуществили эксперимент, в котором заразили дыхательные органы, которые были выращены из стволовых клеток, возбудителями обеих болезней. В итоге риновирус начал вырабатывать интерферон, который обезвреживает клетки гриппа. Как считают специалисты, такие открытия помогут им в исследовании влияния сезонных заболеваний на коронавирус.