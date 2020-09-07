В общем за время эпидемии в России число заражений достигло 1 030 690, 17 871 пациент умер, 843 277 человек вылечились.
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
- Автор Мадина
- 07 сентября, 2020. Понедельник 14:02
В РФ за прошедшие 24 часа выявлено 5185 новых случаев заражения коронавирусом в 84 субъектах, пишет оперативный штаб.
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