Всего за время эпидемии было выявлено 11520 заражений, 9977 человек вылечились, 510 пациентов скончались.
В Дагестане за сутки обнаружено 78 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 07 сентября, 2020. Понедельник 13:10
В Дагестане за сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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