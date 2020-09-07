ЗАМАНА - В Дагестан поступила первая партия вакцины от гриппа

В Дагестан поступила первая партия вакцины от гриппа

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07 сентября, 2020. Понедельник 11:25
В Дагестан поступила первая партия вакцины от гриппа

В РД стартует прививочная компания против гриппа. В Дагестан уже доставлена первая партия препаратов для взрослых «Совигрипп» и «Флю-М» - больше 227 тысяч доз. В данный момент идет распределение вакцин по больницам региона. В скором времени будут доставлены препараты для детей – больше 333 тысяч доз.

В Дагестан поступила первая партия вакцины от гриппа
Общество

Нужно напомнить, что от гриппа в Дагестане собираются привить 60% жителей. Эта мера, по словам экспертов, даст возможность уменьшить влияние коронавируса на гриппозные заболевания.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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