В РД стартует прививочная компания против гриппа. В Дагестан уже доставлена первая партия препаратов для взрослых «Совигрипп» и «Флю-М» - больше 227 тысяч доз. В данный момент идет распределение вакцин по больницам региона. В скором времени будут доставлены препараты для детей – больше 333 тысяч доз.