В Дагестан поступила первая партия вакцины от гриппа
- Автор Мадина
- 07 сентября, 2020. Понедельник 11:25
В РД стартует прививочная компания против гриппа. В Дагестан уже доставлена первая партия препаратов для взрослых «Совигрипп» и «Флю-М» - больше 227 тысяч доз. В данный момент идет распределение вакцин по больницам региона. В скором времени будут доставлены препараты для детей – больше 333 тысяч доз.
Нужно напомнить, что от гриппа в Дагестане собираются привить 60% жителей. Эта мера, по словам экспертов, даст возможность уменьшить влияние коронавируса на гриппозные заболевания. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- В Дагестан поступила первая партия вакцины от гриппа
- В Махачкале стартовал республиканский турнир по пляжному волейболу
- В Махачкале стартовал республиканский турнир по пляжному волейболу
- Жители отдаленного острова Чечень досрочно проголосовали в рамках выборной кампании 2020 года
- Жители отдаленного острова Чечень досрочно проголосовали в рамках выборной кампании 2020 года