В Махачкале стартовал республиканский турнир по пляжному волейболу
- Автор Мадина
- 07 сентября, 2020. Понедельник 10:38
В Махачкале начался республиканский турнир по пляжному волейболу среди мужских команд.
В мероприятии участвуют двадцать команд Дагестана. Открыл турнир, поприветствовав его участников, Первый заместитель Председателя Правительства региона Анатолий Карибов. Подробнее можно прочитать тут.
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