ЗАМАНА - Жители отдаленного острова Чечень досрочно проголосовали в рамках выборной кампании 2020 года

Жители отдаленного острова Чечень досрочно проголосовали в рамках выборной кампании 2020 года

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07 сентября, 2020. Понедельник 10:33
Жители отдаленного острова Чечень досрочно проголосовали в рамках выборной кампании 2020 года

Вчера, 6 сентября, в одном из дальних населенных районов РД, на острове Чечень Кировского района г. Махачкалы, было проведено досрочное голосование в рамках кампании по избранию в депутатов в районные собрания Махачкалы.

Жители отдаленного острова Чечень досрочно проголосовали в рамках выборной кампании 2020 года
Общество

Граждане острова отнеслись к голосованию со всей ответственностью, осознавая, что так они решают судьбу Махачкалы и определяют его будущее. Подробнее можно прочитать тут.

 

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