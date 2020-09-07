Жители отдаленного острова Чечень досрочно проголосовали в рамках выборной кампании 2020 года

Вчера, 6 сентября, в одном из дальних населенных районов РД, на острове Чечень Кировского района г. Махачкалы, было проведено досрочное голосование в рамках кампании по избранию в депутатов в районные собрания Махачкалы.