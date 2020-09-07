Граждане острова отнеслись к голосованию со всей ответственностью, осознавая, что так они решают судьбу Махачкалы и определяют его будущее. Подробнее можно прочитать тут.
Жители отдаленного острова Чечень досрочно проголосовали в рамках выборной кампании 2020 года
- Автор Мадина
- 07 сентября, 2020. Понедельник 10:33
Вчера, 6 сентября, в одном из дальних населенных районов РД, на острове Чечень Кировского района г. Махачкалы, было проведено досрочное голосование в рамках кампании по избранию в депутатов в районные собрания Махачкалы.
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