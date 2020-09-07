Минобрнауки Дагестана закупило 25 новых школьных автобусов
- Автор Мадина
- 07 сентября, 2020. Понедельник 09:06
По сведениям пресс-службы Министерства образования и науки республики, в регион приобретено еще 25 новых автобусов для школы. Бюджет на их приобретение был выделен руководством Дагестана.
Один из автобусов по инициативе Главы Дагестана Владимира Васильева уже отправлен в Касумкентскую школу №2 Сулейман-Стальского района. Нужно напомнить, что ранее лидеру Дагестана глава муниципалитета направил обращение с просьбой о выделении автобуса в школу района.
Уточняют, что в текущем году автобусами для подвоза школьников будут обеспечены те образовательные учреждения, которые ранее их не имели. В прошлые же годы автобусы для школ приобретались для замены устаревшего транспорта.
До конца 2020 года запланирована еще одна закупка школьных автобусов за счет средств из государственного бюджета.
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