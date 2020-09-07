По сведениям пресс-службы Министерства образования и науки республики, в регион приобретено еще 25 новых автобусов для школы. Бюджет на их приобретение был выделен руководством Дагестана.

Один из автобусов по инициативе Главы Дагестана Владимира Васильева уже отправлен в Касумкентскую школу №2 Сулейман-Стальского района. Нужно напомнить, что ранее лидеру Дагестана глава муниципалитета направил обращение с просьбой о выделении автобуса в школу района.

Уточняют, что в текущем году автобусами для подвоза школьников будут обеспечены те образовательные учреждения, которые ранее их не имели. В прошлые же годы автобусы для школ приобретались для замены устаревшего транспорта.

До конца 2020 года запланирована еще одна закупка школьных автобусов за счет средств из государственного бюджета.