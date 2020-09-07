ЗАМАНА - Минобрнауки Дагестана закупило 25 новых школьных автобусов

Минобрнауки Дагестана закупило 25 новых школьных автобусов

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07 сентября, 2020. Понедельник 09:06
Минобрнауки Дагестана закупило 25 новых школьных автобусов

По сведениям пресс-службы Министерства образования и науки республики, в регион приобретено еще 25 новых автобусов для школы. Бюджет на их приобретение был выделен руководством Дагестана.

Минобрнауки Дагестана закупило 25 новых школьных автобусов
Общество

Один из автобусов по инициативе Главы Дагестана Владимира Васильева уже отправлен в Касумкентскую школу №2 Сулейман-Стальского района. Нужно напомнить, что ранее лидеру Дагестана глава муниципалитета направил обращение с просьбой о выделении автобуса в школу района.

Уточняют, что в текущем году автобусами для подвоза школьников будут обеспечены те образовательные учреждения, которые ранее их не имели. В прошлые же годы автобусы для школ приобретались для замены устаревшего транспорта.

До конца 2020 года запланирована еще одна закупка школьных автобусов за счет средств из государственного бюджета.

 
 

 

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