Как пишет ToDay News Ufa, сотрудники Технологического института Рочестера Соединенных Штатов Америки обнаружили правдивую причину гибели Индской цивилизации. Исследователи создали специальную математическую модель, которая смогла продемонстрировать влияние муссонов на древних людей. Благодаря временным рядам получилось изучить палеоклимат в долине реки Инд. Было выявлено, что незадолго до возникновения этой цивилизации случился значительный сдвиг в характере муссонов, а еще через какое-то время природе вновь пришлось пройти через некоторые изменения. Эти изменения совпали с самым началом распада этой цивилизации.
Было показано, как изменение климата повлияло на Индскую цивилизацию
- Автор Мадина
- 07 сентября, 2020. Понедельник 00:17
Используя математическую модель, ученые выяснили, что Индская цивилизация исчезла из-за изменения климата.
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