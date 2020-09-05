Информация об осуществлении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Автор Мадина

При распределении денег на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, согласно Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Дагестану на текущий год выделено из федерального бюджета 3 356 761,7 тысяч рублей.