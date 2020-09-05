ЗАМАНА - Информация об осуществлении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Информация об осуществлении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

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05 сентября, 2020. Суббота 12:33
Информация об осуществлении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

При распределении денег на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, согласно Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Дагестану на текущий год выделено из федерального бюджета 3 356 761,7 тысяч рублей.

Информация об осуществлении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
Общество

На данный момент на осуществление данной выплаты нашим регионом потрачено 3,23 миллиардов рублей. В сентябре – октябре по прогнозам Министерства труда региона, планируется освоение всех предусмотренных Дагестану на текущий год средств. Подробнее можно прочитать тут.

 

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