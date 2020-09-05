Способность переваривать молоко оказалась генетической мутацией

Как пишет ToDay News Ufa, способность человека переваривать молоко оказалась генетической мутацией, так считают ученые из университета Иоганна Гутенберга. Их крайние исследования продемонстрировали, что данная способность в данный момент существует у 90% взрослый людей, но всего несколько тысяч лет назад способностью обладал только каждый восьмой житель Земли. Ученые исследовали останки солдат, погибших в бронзовом веке (то есть в 1200 году до нашей эры). К появлению в человеческом организме лактазы привела мутация, связанная с переносимостью лактозы. Лактаза может расщеплять лактозу. А мутация довольно быстро распространилась среди людей благодаря работе естественного отбора. Даниэль Вегман, ученый из Фрибургского университета в Швейцарии сообщил следующее: «Мы выяснили, что за прошедшие 3000 лет у людей, которые устойчивы к лактозе, было больше детей или, наоборот, у этих детей были более высокие шансы на выживание, чем у тех, у кого не было этой способности».