Как пишет ToDay News Ufa, способность человека переваривать молоко оказалась генетической мутацией, так считают ученые из университета Иоганна Гутенберга. Их крайние исследования продемонстрировали, что данная способность в данный момент существует у 90% взрослый людей, но всего несколько тысяч лет назад способностью обладал только каждый восьмой житель Земли. Ученые исследовали останки солдат, погибших в бронзовом веке (то есть в 1200 году до нашей эры). К появлению в человеческом организме лактазы привела мутация, связанная с переносимостью лактозы. Лактаза может расщеплять лактозу. А мутация довольно быстро распространилась среди людей благодаря работе естественного отбора. Даниэль Вегман, ученый из Фрибургского университета в Швейцарии сообщил следующее: «Мы выяснили, что за прошедшие 3000 лет у людей, которые устойчивы к лактозе, было больше детей или, наоборот, у этих детей были более высокие шансы на выживание, чем у тех, у кого не было этой способности».
Способность переваривать молоко оказалась генетической мутацией
- Автор Мадина
- 05 сентября, 2020. Суббота 00:48
Ученые выяснили, что способность переваривать молоко — генетическая мутация. Они обнаружили это в процессе исследования человеческих останков из бронзового века.
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