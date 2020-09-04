Такой резерв позволит уменьшить нагрузку на медиков. График работы – день через день. Желающим нужно отправить резюме и номер телефона на адрес: minzdravоЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Далее будет проведено онлайн-собеседование.
В Дагестане объявлен набор врачей для работы с больными коронавирусом
- Автор Мадина
- 04 сентября, 2020. Пятница 18:01
Министерство здравоохранения Дагестана собирает резерв анестезиологов-реаниматологов и врачей терапевтического профиля для лечения пациентов с коронавирусом.
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