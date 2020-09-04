В Дагестане объявлен набор врачей для работы с больными коронавирусом

Такой резерв позволит уменьшить нагрузку на медиков. График работы – день через день. Желающим нужно отправить резюме и номер телефона на адрес: minzdravоЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Далее будет проведено онлайн-собеседование.