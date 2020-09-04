ЗАМАНА - В Дагестане коллегия судей отправила в отставку трех судей

В Дагестане коллегия судей отправила в отставку трех судей

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04 сентября, 2020. Пятница 16:35
В Дагестане коллегия судей отправила в отставку трех судей

Квалификационная коллегия судей РД удовлетворила прошение об отставке по собственному желанию 3-х судей.

В Дагестане коллегия судей отправила в отставку трех судей
Общество

«Квалификационная коллегия судей региона, основываясь на пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона России “О статусе судей в РФ ” отправила в отставку судью Советского районного суда Махачкалы, судью Дербентского районного суда и судью Гунибского районного суда», – сообщается на портале коллегии.

 

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