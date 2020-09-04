ЗАМАНА - Под руководством Главы Дагестана обсуждена организация горячего питания для школьников

Под руководством Главы Дагестана обсуждена организация горячего питания для школьников

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04 сентября, 2020. Пятница 16:29
Под руководством Главы Дагестана обсуждена организация горячего питания для школьников

Лидер РД Владимир Васильев провел собрание на тему организации бесплатного горячего питания для учеников школ.

Под руководством Главы Дагестана обсуждена организация горячего питания для школьников
Общество

Данный вопрос уже не раз затрагивался в Правительстве Дагестана. Сейчас участники собрания, среди которых были заместитель руководителя министерства просвещения России Екатерина Толстикова, главы министерств и ведомств, которые отвечают за обеспечение решения поставленной цели, обсудили достижения и планы в этой области. Подробнее можно прочитать тут.

 

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