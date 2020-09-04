Под руководством Главы Дагестана обсуждена организация горячего питания для школьников
- Автор Мадина
- 04 сентября, 2020. Пятница 16:29
Лидер РД Владимир Васильев провел собрание на тему организации бесплатного горячего питания для учеников школ.
Данный вопрос уже не раз затрагивался в Правительстве Дагестана. Сейчас участники собрания, среди которых были заместитель руководителя министерства просвещения России Екатерина Толстикова, главы министерств и ведомств, которые отвечают за обеспечение решения поставленной цели, обсудили достижения и планы в этой области. Подробнее можно прочитать тут.
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