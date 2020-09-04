Еще 15 АЗС Дагестана решили следовать курсу «обеления»

Владимир Васильев выразил благодарность всем главам силовых структур за сделанную в этом направлении работу и подчеркнул, что наряду с контрольными мерами, организовывались и встречи с владельцами и руководителями АЗС. Подробнее можно прочитать тут.