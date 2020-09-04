Владимир Васильев выразил благодарность всем главам силовых структур за сделанную в этом направлении работу и подчеркнул, что наряду с контрольными мерами, организовывались и встречи с владельцами и руководителями АЗС. Подробнее можно прочитать тут.
Еще 15 АЗС Дагестана решили следовать курсу «обеления»
- Автор Мадина
- 04 сентября, 2020. Пятница 16:23
Лидер РД Владимир Васильев поговорил с главами правоохранительных органов по республике о работе АЗС региона.
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