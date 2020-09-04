ЗАМАНА - В Дагестане прошли мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Дагестане прошли мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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04 сентября, 2020. Пятница 12:38
В Дагестане прошли мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в городах и районах Дагестана были проведены акции, которые приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В Дагестане прошли мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Общество

Так, в Дахадаевском районе Дагестана прошла акция «Мы помним, Беслан!», которая организована отделом туризма и делам молодежи района.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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