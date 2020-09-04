В Дагестане прошли мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
- Автор Мадина
- 04 сентября, 2020. Пятница 12:38
3 сентября в городах и районах Дагестана были проведены акции, которые приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Так, в Дахадаевском районе Дагестана прошла акция «Мы помним, Беслан!», которая организована отделом туризма и делам молодежи района. Подробнее можно прочитать тут.
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