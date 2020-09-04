ЗАМАНА - Акция памяти и скорби «Нет террору» прошла в Дагестане

Акция памяти и скорби «Нет террору» прошла в Дагестане

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04 сентября, 2020. Пятница 12:32
Акция памяти и скорби «Нет террору» прошла в Дагестане

Вчера, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом в регионе была проведена Общерегиональная молодежная акция памяти и скорби «Нет террору». Ее инициатором было Министерство по делам молодежи Дагестана.

Акция памяти и скорби «Нет террору» прошла в Дагестане
Общество

Акция проходила во всех районах Дагестана, в процессе нее было вручено примерно 1000 тематических наклеек для машин, 500 браслетов, 500 стикеров для гаджетов и буклетов со сведениями о борьбе с экстремизмом и терроризмом.

 

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