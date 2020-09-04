В Дагестане призвали продолжить акцию по реабилитации боровшихся с коронавирусом медиков
- Автор Мадина
- 04 сентября, 2020. Пятница 12:25
В Дагестане призывают продлить акцию по реабилитации врачей, которые лечили пациентов с коронавирусом.
База отдыха "Журавли", которая находится на берегу Каспийского моря в Махачкале с июля принимает медиков, лечивших людей с коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.
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