Глава Дагестана дал рекомендацию руководителям районов и городов не ждать постановки задачи и отслеживать лично ситуацию на своей территории. Также всем был дан совет использовать возможность перевода сотрудников на дистанционную работу. Подробнее можно прочитать тут.
Соблюдение масочного режима обсудили на заседании Оперативного штаба
- Автор Мадина
- 04 сентября, 2020. Пятница 10:42
Оперативный штаб обсудил соблюдение масочного режима на собрании, которое было проведено руководителем Дагестана Владимиром Васильевым.
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