ЗАМАНА - Соблюдение масочного режима обсудили на заседании Оперативного штаба

Соблюдение масочного режима обсудили на заседании Оперативного штаба

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04 сентября, 2020. Пятница 10:42
Соблюдение масочного режима обсудили на заседании Оперативного штаба

Оперативный штаб обсудил соблюдение масочного режима на собрании, которое было проведено руководителем Дагестана Владимиром Васильевым.

Соблюдение масочного режима обсудили на заседании Оперативного штаба
Общество

Глава Дагестана дал рекомендацию руководителям районов и городов не ждать постановки задачи и отслеживать лично ситуацию на своей территории. Также всем был дан совет использовать возможность перевода сотрудников на дистанционную работу.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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