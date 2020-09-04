Соблюдение масочного режима обсудили на заседании Оперативного штаба

Глава Дагестана дал рекомендацию руководителям районов и городов не ждать постановки задачи и отслеживать лично ситуацию на своей территории. Также всем был дан совет использовать возможность перевода сотрудников на дистанционную работу. Подробнее можно прочитать тут.