ЗАМАНА - Самый древний из известных анатомических атласов был создан в Китае

Самый древний из известных анатомических атласов был создан в Китае

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04 сентября, 2020. Пятница 08:42
Самый древний из известных анатомических атласов был создан в Китае

В Китае нашли древний анатомический атлас еще в 70-х, но расшифровать его получилось только в текущем году.

Самый древний из известных анатомических атласов был создан в Китае
Общество

Как пишет ToDay News Ufa, согласно сведениям ученых, это старейший в человеческой истории атлас анатомии человека. Гробница появилась примерно в 168 году до нашей эры, а размещена она на территории современного Китая, рядом с Чанши. Самому атласу примерно 2000 лет, но расшифровать его получилось только в 2020 году. В те древние времена люди еще не имели представления о кровеносных сосудах, венах и артериях, а также о нервных окончаниях. Врачи Китая полностью опирались на концепцию взаимного дополнения Ян и Инь. В атласе найдено описание 11 путей через тело, которые при этом точно соответствуют меридианам в акупунктуре, которые возникли позже как концепция. Врачи Китая никогда не вскрывали тело из уважения. Для изучения анатомии они использовали трупы преступников, которых казнили. Благодаря такому открытию ученые смогут лучше изучить основы акупунктуры. 

 

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