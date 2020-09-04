В Кизляре планируют строительство мусоросортировочного завода

На собрании была обсуждена тема проекта по переработке вторичного сырья. В планах у властей Кизляра — размещение «Экотехнопарк» с четырьмя многофункциональными сортировочными комплексами. Подписан договор о совместной работе с австрийским концерном «Кристоф Индастриз». Технику готовы предоставлять и представители Китая.