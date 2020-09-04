ЗАМАНА - В Кизляре планируют строительство мусоросортировочного завода

В Кизляре планируют строительство мусоросортировочного завода

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04 сентября, 2020. Пятница 08:29
В Кизляре планируют строительство мусоросортировочного завода

Вице-премьером Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым проведено вчера, 3 сентября, собрание по теме строительства мусоросортировочного завода в Кизляре.

В Кизляре планируют строительство мусоросортировочного завода
Общество

На собрании была обсуждена тема проекта по переработке вторичного сырья. В планах у властей Кизляра — размещение «Экотехнопарк» с четырьмя многофункциональными сортировочными комплексами. Подписан договор о совместной работе с австрийским концерном «Кристоф Индастриз». Технику готовы предоставлять и представители Китая.

 

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