На собрании была обсуждена тема проекта по переработке вторичного сырья. В планах у властей Кизляра — размещение «Экотехнопарк» с четырьмя многофункциональными сортировочными комплексами. Подписан договор о совместной работе с австрийским концерном «Кристоф Индастриз». Технику готовы предоставлять и представители Китая.
В Кизляре планируют строительство мусоросортировочного завода
- Автор Мадина
- 04 сентября, 2020. Пятница 08:29
Вице-премьером Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым проведено вчера, 3 сентября, собрание по теме строительства мусоросортировочного завода в Кизляре.
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