Сведения об этом опубликованы на официальном сайте администрации района. Центральную городскую больницу экстренно подготавливают для приема людей с коронавирусом и пневмонией. 5 отделений больницы уже готовы к госпитализации пациентов.
В Кизляре городскую больницу готовят под больных COVlD -19
- Автор Мадина
- 04 сентября, 2020. Пятница 08:25
В Кизляре заметно выросло число случаев заражения коронавирусом.
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