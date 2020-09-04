Лидер Дагестана Владимир Васильев встретился с гражданами с ограниченными возможностями в социальном кафе "Время перемен".

Главной темой встречи была помощь в покупке жилья инвалидам первой группы и семьям с детьми-инвалидами. Приветствуя собравшихся, Глава Дагестана подчеркнул, что на данный момент одной из важных задач России является обеспечение жильем социально незащищенных категорий людей, которые признаны в соответствии с законодательством малоимущими. Подробнее можно прочитать тут.