Глава Дагестана: «Одной из важных задач государства является обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан»
- Автор Мадина
- 04 сентября, 2020. Пятница 08:22
Лидер Дагестана Владимир Васильев встретился с гражданами с ограниченными возможностями в социальном кафе "Время перемен".
Главной темой встречи была помощь в покупке жилья инвалидам первой группы и семьям с детьми-инвалидами. Приветствуя собравшихся, Глава Дагестана подчеркнул, что на данный момент одной из важных задач России является обеспечение жильем социально незащищенных категорий людей, которые признаны в соответствии с законодательством малоимущими. Подробнее можно прочитать тут.
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