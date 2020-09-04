Проведены измерения самой глубокой пресноводной пещеры в Чехии

Итоги исследований ученых выявили, что Границкая бездна в Чехии, которая является самой глубокой пресноводной пещерой на планете, в разы глубже, чем считалось до этого.

В 2016 году на территории Границкой бездны осуществлялись исследования ее глубины с помощью удаленно управляемой технологии. На глубине 475,5 метров кабель закончился и на этом этапе пришлось приостановить исследования глубин пресноводной пещеры.

В 2020 году исследователи применили последние сведения геофизических исследований, которые были получены с поверхности. Ученые сделали вывод, что в Границкой бездне находится система траншеевидных пещер, которые уходят вниз примерно на километр. Есть вероятность, что пещеры были сформированы снизу вверх за счет разъедания кислотной средой скалы из известняка и обладают намного большей глубиной, чем предполагалось до этого.