Как пишет ToDay News Ufa, волокна нашлись в Заполярье и умеренных широтах, рядом с Арктическим архипелагом и Великими озерами. Волокна джинсов способны долгое время не разлагаться, так как они химически обрабатываются. Джинсовые волокна могли попасть в водоемы при стирке одежды.
В канадской Арктике в водоемах найдены волокна от джинсов
- Автор Мадина
- 04 сентября, 2020. Пятница 00:00
В водоемах Арктики в Канаде были обнаружены джинсовые волокна.
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