В канадской Арктике в водоемах найдены волокна от джинсов

Как пишет ToDay News Ufa, волокна нашлись в Заполярье и умеренных широтах, рядом с Арктическим архипелагом и Великими озерами. Волокна джинсов способны долгое время не разлагаться, так как они химически обрабатываются. Джинсовые волокна могли попасть в водоемы при стирке одежды.