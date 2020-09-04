ЗАМАНА - В канадской Арктике в водоемах найдены волокна от джинсов

В канадской Арктике в водоемах найдены волокна от джинсов

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04 сентября, 2020. Пятница 00:00
В канадской Арктике в водоемах найдены волокна от джинсов

В водоемах Арктики в Канаде были обнаружены джинсовые волокна.

В канадской Арктике в водоемах найдены волокна от джинсов
Общество

Как пишет ToDay News Ufa, волокна нашлись в Заполярье и умеренных широтах, рядом с Арктическим архипелагом и Великими озерами. Волокна джинсов способны долгое время не разлагаться, так как они химически обрабатываются. Джинсовые волокна могли попасть в водоемы при стирке одежды. 

 

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