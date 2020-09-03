Уточняют, что без тюремного заключения у Ефремова нет шансов на исправление.
Обвинение запросило 11 лет колонии для Ефремова
- Автор Мадина
- 03 сентября, 2020. Четверг 16:50
Прокурор требует для артиста Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима, пишет РИА Новости.
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