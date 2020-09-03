ЗАМАНА - Обвинение запросило 11 лет колонии для Ефремова

Обвинение запросило 11 лет колонии для Ефремова

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03 сентября, 2020. Четверг 16:50
Обвинение запросило 11 лет колонии для Ефремова

Прокурор требует для артиста Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима, пишет РИА Новости.

Обвинение запросило 11 лет колонии для Ефремова
Общество

Уточняют, что без тюремного заключения у Ефремова нет шансов на исправление.

 

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