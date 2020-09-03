За все время эпидемии в республике было выявлено 11 219 случаев заражения, вылечились 9786 человек, 505 скончались.
Число случаев заражения коронавирусом в Дагестане достигло до 11219
- Автор Мадина
- 03 сентября, 2020. Четверг 16:45
За последние 24 часа в Дагестане было выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Последнее от Мадина
- Глава Дагестана: «Одной из важных задач государства является обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан»
- Обвинение запросило 11 лет колонии для Ефремова
- Владимир Васильев почтил память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга
- Российские энергосберегающие технологии для умного освещения города Буйнакск
- В школах республики прошел Единый день безопасности