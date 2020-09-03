ЗАМАНА - В школах республики прошел Единый день безопасности

В школах республики прошел Единый день безопасности

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03 сентября, 2020. Четверг 15:13
В школах республики прошел Единый день безопасности

Вчера, 2 сентября, во всех школах Дагестана были проведены лекции в рамках акции «Безопасное детство», которые направлены на улучшение культуры безопасности жизнедеятельности школьников.  

В школах республики прошел Единый день безопасности
Общество

Ученикам школ рассказали о правилах безопасности на улице, в школе, дома и при отдыхе на природе, продемонстрировали обучающие видео и провели тренинги. Акция «Безопасное детство» часто проходит в России. В Дагестане она организована Прокуратурой региона совместно с Министерством образования и науки республики с целью профилактики опасных ситуаций среди учеников школ.

 

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