В школах республики прошел Единый день безопасности

Вчера, 2 сентября, во всех школах Дагестана были проведены лекции в рамках акции «Безопасное детство», которые направлены на улучшение культуры безопасности жизнедеятельности школьников.

Ученикам школ рассказали о правилах безопасности на улице, в школе, дома и при отдыхе на природе, продемонстрировали обучающие видео и провели тренинги. Акция «Безопасное детство» часто проходит в России. В Дагестане она организована Прокуратурой региона совместно с Министерством образования и науки республики с целью профилактики опасных ситуаций среди учеников школ.