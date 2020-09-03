В Дагестане прошла Всероссийская акция «Дальневосточная Победа»

Вчера, 2 сентября, в регионе была проведена Всероссийская акция «Дальневосточная Победа». Акция была проведена Министерством по делам молодежи республики совместно с участниками движения «Волонтеры Победы» в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и Года памяти и славы.

В рамках акции активисты раздавали махачкалинцам муаровые ленты, ставшие символом полного разгрома последнего союзника нацисткой Германии и её сателлитов Японии, а также информационные буклеты, которые напоминали о важности Победы над милитаристской Японией для СССР и стран дальневосточного региона. Подробнее на сайте.