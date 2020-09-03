ЗАМАНА - Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан

Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан

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03 сентября, 2020. Четверг 14:26
Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан

Министерство экономики и развития региона @minec_rd05 продолжает принимать заявки на участие в государственной программе «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан».

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РАЗВИВАЙ ГОРЫ С НАМИ ? ⠀ Минэкономразвития РД @minec_rd05 продолжает приём заявок на участие в госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан». ⠀ Планируется субсидирование по следующим направлениям: ?приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков в горных территориях Республики Дагестан; ?строительство малогабаритных теплиц в горных территориях Республики Дагестан; ?строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции в горных территориях Республики Дагестан; ?создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции в горных территориях Республики Дагестан; ?покупка личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники в горных территориях Республики Дагестан. ⠀ ?Предусмотрено также учреждение и выделение гранта на проведение научно-исследовательской работы «Анализ социально-экономической ситуации горных территорий Республики Дагестан и определение их экономического потенциала в разрезе основных базовых экономических комплексов». ⠀ ?Прием заявок на получение субсидий продлится до 12 октября 2020 г. на площадках МФЦ Дагестана, а также в административном здании Минэкономразвития РД - г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 2 этаж (201 кабинет) в рабочие дни с 10 до 16 часов, тел? 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10. ⠀ #развивайгоры05

Публикация от МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РД (@minec_rd05)

 

 

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